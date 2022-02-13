Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa Alanyaspor: 2-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Kasımpaşa Alanyaspor: 2-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 25. haftasın Kasımpaşa, evinde Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Öte yandan Kasımpaşa'da Muleka, 59. dakikada oyuna girdikten sonra 1 gol 1 asistle oynayarak maçın yıldızı oldu.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 20:58 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 21:21
Kasımpaşa Alanyaspor: 2-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa'nın golleri 65. dakikada Mamadou Fall ve 68'de Jackson Muleka'dan gelirken; Alanyaspor'un golleri ise 42. dakikada Wilson Eduardo ve 74'te Efkan Bekiroğlu'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 28 puana yükseldi. Alanyaspor'un yenilmezlik serisi 7 maça çıkarken 40 puana yükseldi.

Ligin 26. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

DİĞER
Son dakika: Barıştılar mı? Alişan ile Buse Varol çiftinden birlikte ilk kare geldi! Oğulları Burak'ın doğum gününde aile pozu verdiler!
Paket bırakmaya giden motokuryeye şok! 1 dakikada çaldılar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor