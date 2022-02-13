Kasımpaşa Alanyaspor: 2-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa'nın golleri 65. dakikada Mamadou Fall ve 68'de Jackson Muleka'dan gelirken; Alanyaspor'un golleri ise 42. dakikada Wilson Eduardo ve 74'te Efkan Bekiroğlu'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 28 puana yükseldi. Alanyaspor'un yenilmezlik serisi 7 maça çıkarken 40 puana yükseldi.

Ligin 26. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.