Kasımpaşa Rayane Aabid'i kadrosuna kattı

Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine saatler kala Kasımpaşa kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Lacivert-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'la yollarını ayıran Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i renklerine bağladı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son olarak Yeni Malatyaspor formasını giyen Fas asıllı Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.