Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa Rayane Aabid'i kadrosuna kattı

Kasımpaşa Rayane Aabid'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transfer döneminin son gününde flaş bir takviye yaptı. Lacivert-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'la yollarını ayıran Rayane Aabid'i renklerine bağladığını duyurdu.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 14:10
Kasımpaşa Rayane Aabid'i kadrosuna kattı

Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine saatler kala Kasımpaşa kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Lacivert-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'la yollarını ayıran Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i renklerine bağladı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son olarak Yeni Malatyaspor formasını giyen Fas asıllı Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

DİĞER
Pınar Altuğ annesinin doğum gününü nostaljik kare ile kutladı! Pınar Altuğ'un annesine "Yeşilçam yıldızları gibi" yorumları yağdı!
Eşini darbettiği sanılan adam linç edildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor