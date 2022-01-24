Kasımpaşa 5’te 5 yaptı!

Kasımpaşa kasırgası dinmiyor. 17. haftada 3-1'lik Sivasspor yenilgisi sonrasında Hakan Kutlu'yla yollarını ayıran Paşa, yardımcı antrenör Sami Uğurlu'yla futbol resitali sunuyor. İstanbul ekibi, geçen hafta G.Saray'dan sonra evinde Kayseri'yi de yenip 5'te 5 yaptı.

7 MAÇTIR NAMAĞLUP

İlk yarıyı Gavranovic'in golüyle geri düştükten sonra Yasir (K.K.) ve Umut'la 2-1 üstün tamamlayan Paşa, 2. devrede de maçın yıldızı Umut'un pasında Ahmet sonucu ilan etti: 3-1. Sami Uğurlu'nun takımı kupayla birlikte 7 maçtır yenilmezken, Kayseri 6 maç sonra kaybetti.

BÜYÜK HATALAR YAPTIK

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, çok basit goller yediklerini söyledi. Karaman, "Çok iyi pozisyonlar oluşturarak iyi kombinasyonla ilk golü bulduk. Ancak çok basit goller yedik. Büyük hatalar yaptık" ifadelerini kullandı.

UMUT'TAN TAM 11 GOL

Kasımpaşa'nın Fransa Ligue 1 ekibi Lorient'ten kiralayıp, daha sonra bonservisini aldığı Umut Bozok, takımını sırtlıyor. 25 yaşındaki santrfor, Kayserispor karşısında 1 gol, 1 asist yaparken, 23 maçta 11 gol, 5 asiste ulaştı.