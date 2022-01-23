Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da bu zorlu karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça dair tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 09:40 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 09:42
Kasımpaşa Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da bu zorlu karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Kayserispor maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Zorlı mücadele bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Donk, Evren, Doğucan, Hajradinovic, Hasan, Ouanes, Ahmet, Umut

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Yasir, Abdulkadir, İbrahim, Cardoso, Gökhan, Gavranovic, Mustafa

MAÇTAN NOTLAR

İki ekip 24.kez süper lig maçında birbirine üstünlük kurmaya çalışacak. İki ekip arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 23 maçta Kasımpaşa 4 kez kazanırken Kayserispor ise 12 kez kazandı. İki takım arasındaki 7 maçta da beraberrlik vardı. Bu maçlarda Kayserispor 33 gol atarken Kasımpaşa ise 26 gol kaydetti. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Kayserispor bu sezon da sahasında oynadığı maçı 2-0 kazanmıştı.

Kasımpaşa ile Kayserispor arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2021/2022 Kayserispor-Kasımpaşa 2-0

2020/2021 Kasımpaşa-Kayserispor 0-1

2020/2021 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

2019/2020 Kasımpaşa-Kayserispor 5-1

2019/2020 Kayserispor-Kasımpaşa 1-1

2018/2019 Kayserispor-Kasımpaşa 2-1

2018/2019 Kasımpaşa-Kayserispor 0-3

2017/2018 Kayserispor-Kasımpaşa 3-2

2017/2018 Kasımpaşa-Kayserispor 1-1

2016/2017 Kayserispor-Kasımpaşa 2-2

2016/2017 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

2015/2016 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2015/2016 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2013/2014 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2013/2014 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

2012/2013 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2012/2013 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

2010/2011 Kayserispor-Kasımpaşa 1-3

2010/2011 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2009/2010 Kasımpaşa-Kayserispor 2-2

2009/2010 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2007/2008 Kasımpaşa-Kayserispor 0-2

2007/2008 Kayserispor-Kasımpaşa 2-0

DİĞER
Karlar kraliçesi Fahriye Evcen! Güzel oyuncu Fahriye Evcen kar paylaşımı ile yine zarafetini konuşturdu!
Ev sahiplerinin yeni kira oyunu! Geçmiş yıllarının zammının peşine düştüler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor