Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da bu zorlu karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Kayserispor maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Zorlı mücadele bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Donk, Evren, Doğucan, Hajradinovic, Hasan, Ouanes, Ahmet, Umut

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Yasir, Abdulkadir, İbrahim, Cardoso, Gökhan, Gavranovic, Mustafa

MAÇTAN NOTLAR

İki ekip 24.kez süper lig maçında birbirine üstünlük kurmaya çalışacak. İki ekip arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 23 maçta Kasımpaşa 4 kez kazanırken Kayserispor ise 12 kez kazandı. İki takım arasındaki 7 maçta da beraberrlik vardı. Bu maçlarda Kayserispor 33 gol atarken Kasımpaşa ise 26 gol kaydetti. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Kayserispor bu sezon da sahasında oynadığı maçı 2-0 kazanmıştı.



Kasımpaşa ile Kayserispor arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:



2021/2022 Kayserispor-Kasımpaşa 2-0



2020/2021 Kasımpaşa-Kayserispor 0-1



2020/2021 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0



2019/2020 Kasımpaşa-Kayserispor 5-1



2019/2020 Kayserispor-Kasımpaşa 1-1



2018/2019 Kayserispor-Kasımpaşa 2-1



2018/2019 Kasımpaşa-Kayserispor 0-3



2017/2018 Kayserispor-Kasımpaşa 3-2



2017/2018 Kasımpaşa-Kayserispor 1-1



2016/2017 Kayserispor-Kasımpaşa 2-2



2016/2017 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1



2015/2016 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2



2015/2016 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0



2013/2014 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0



2013/2014 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1



2012/2013 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2



2012/2013 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0



2010/2011 Kayserispor-Kasımpaşa 1-3



2010/2011 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2



2009/2010 Kasımpaşa-Kayserispor 2-2



2009/2010 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0



2007/2008 Kasımpaşa-Kayserispor 0-2



2007/2008 Kayserispor-Kasımpaşa 2-0