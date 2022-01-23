Kasımpaşa Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. İki takım da bu zorlu karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Kayserispor maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanıyor ve karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Zorlı mücadele saat 13.30'da başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER:
Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Tarkan, Mortadha, Ahmet, Umut
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Yasir, Abdulkadir, Attamah, Gökhan, Emrah, Mustafa, Gavranovic