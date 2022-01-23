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Kasımpaşa Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig'in 23. haftasında heyecan devam ediyor. Son haftaların formda takımı Kasımpaşa, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. İki takım da bu zorlu karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Kasımpaşa - Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 13:27
Kasımpaşa Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. İki takım da bu zorlu karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.


KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Kayserispor maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanıyor ve karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Zorlı mücadele saat 13.30'da başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Tarkan, Mortadha, Ahmet, Umut

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Yasir, Abdulkadir, Attamah, Gökhan, Emrah, Mustafa, Gavranovic

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