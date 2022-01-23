Kasımpaşa - Kayserispor: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Ligin iki formda ekibini karşı karşıya getiren mücadeleyi Kasımpaşa 3-1'lik skorla kazandı.

Lacivert-beyazlılara üç puanı getiren golleri 14'te Yasir Subaşı (kendi kalesine), 36'da Umut Bozok ve 53'te Ahmet Engin kaydetti.

Kayserispor'un tek golü 12'de Mario Gavranovic'ten geldi.

GALİBİYET SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI

Kasımpaşa'nın ligeki galibiyet serisi böylece 5 maça çıktı. Lacivert-beyazlılar ligde ayrıca 6 maçtır kaybetmiyor.

Kayserispor ise bu sonuçla birlikte ligde 6 maç aradan sonra mağlup oldu.

Bu galibiyetle birlikte puanını 27'ye yüskelten Kasımpaşa, düşme hattıyla arasındaki farkı maç fazlasıyla 4'e çıkardı.

Ligin rahat ekiplerinden Kayserispor ise 31 puanda kaldı.