Kasımpaşa nihayet

Süper Lig'de Kasımpaşa, konuğu Altay'ı evine eli boş yolladı: 2-0. Ryan Donk'un 34. dakikada attığı golle öne geçen İstanbul ekibi, soyunma odasına 1-0'lık skorla gitti. İkinci devreye de hızlı başlayan Kasımpaşa, 52'de kazandığı penaltıyı Umut Bozok ile değerlendiremedi. Altay beraberlik için yüklenidi ama aradığı golü bulamadı, bir de Cebrail'in 67'de gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Umut Bozok 89'da attığı golle Kasımpaşa'nın zaferini perçinledi. İstanbul ekibi bu sonuçla 7 maç sonra kazanırken, Altay'ıh ise galibiyet hasreti 12 maça çıktı.