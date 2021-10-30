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Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 09:53
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

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Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, sahasında Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı 30 Ekim Pazar günü saat 13:30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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