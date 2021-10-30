Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor... Kasımpaşa, sahasında Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Eren, Donk, Bruma, Dirar, Sadiku, Hajradinovic, Eysseric, Travnik, Yusuf Erdoğan, Jorgensen
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadadi, Wallace, Semih, Hafes, Aabid, Ndong, Chouiar, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Tetteh
KASIMPAŞA - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.