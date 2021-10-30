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Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor... Kasımpaşa, sahasında Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçının CANLI anlatımı haberimizde...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 13:29
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor... Kasımpaşa, sahasında Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Eren, Donk, Bruma, Dirar, Sadiku, Hajradinovic, Eysseric, Travnik, Yusuf Erdoğan, Jorgensen

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadadi, Wallace, Semih, Hafes, Aabid, Ndong, Chouiar, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Tetteh

KASIMPAŞA - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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