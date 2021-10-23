Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan'dan mağlubiyet yorumu! "Kötü bir gol yedik"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, 2-1 mağlup oldukları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

: "İki takım açısından hem psikolojik hem de puan tablosu bakımından zor bir karşılaşmaydı. Biz farklı sistemle oynadık. Maç dengeli gitti, baskıyla başladık sonra Rizespor oyunu dengeledi. Ama maçın geneline baktığımızda rakip ceza sahasında 28 kere topla buluşmuşuz, Rizespor 10 kere buluşmuş. Bu istatistiksel anlamda çok değerli bir şey. Bu arada son paslar ve tercihlerde biz hatalı davrandık. Bitiricilik noktasında oyunu bitiremedik. Sona doğru biraz Tarkan'ın da tansiyonunun düşmesiyle eksik duruma düştük. 100'üncü dakikada bir kişi eksildik. Talihsiz bir gol, kendi adımıza istemeyeceğimiz bir goldü. Kötü bir gol yedik. Başından sonuna kadar top bizdeydi. Halis topu uzaklaştırsa belki hakem maçı bitirecekti. Rizespor 2-1 yaptı. Onlar için çok büyük bir hediyeydi bu gol. Çünkü taraftar 'İstifa' diye bağırırken birden rüzgar tersine döndü. Bazen kazandıkça özgüveniniz artar, kaybettikçe de içinize kapanırsınız. Ayak titrememesi lazımdır oyuncularda ama hepsi duygusal. Sonuçta insan. Bu baskıyla da baş edebilmeniz gerekir. Hakemimiz de maçı 100'üncü dakikaya kadar taşıdı. Hoca da bugün iki takımın berabere kalmasını çok istemedi. Saygısızlık olmasın, Türkiye'de iş yükü çok fazla. Hakem VAR'a geldiğinde, VAR'da incelersin biter geri dönersin. 8 dakika uzadı, bu oyunun soğuması açısından da çok sakıncalı bir şey. Hüseyin hocamın performansı benimkinden iyi değildi. Okey gibi önce bir dağılırsın, sonra herkes oyunu eline alır ve oyun yeniden başlar. Bizim durumumuz böyle, bizim bir dağılmamız, sonra toparlanmamız lazım. Bu dağıtmayı yapmamız lazım. Daha önce temassız oyunu tercih ediyorduk. Bugün biraz daha temaslı oynadık. İkili mücadelelerde ayakta kaldık. Takıma da haksızlık yapmayalım ama bazen herkes ekmeğini o kadar yer" dedi.