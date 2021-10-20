Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa tam gaz mesaide

Kasımpaşa tam gaz mesaide

Kasımpaşa, yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Pas ve pozisyon çalışmalarıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı. Kasımpaşa, bugün yapacağı antrenmanla Rizespor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
Kasımpaşa tam gaz mesaide
Kasımpaşa, yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Pas ve pozisyon çalışmalarıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı. Kasımpaşa, bugün yapacağı antrenmanla Rizespor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
SON DAKİKA