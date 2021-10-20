Kasımpaşa tam gaz mesaide

Kasımpaşa, yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Pas ve pozisyon çalışmalarıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı. Kasımpaşa, bugün yapacağı antrenmanla Rizespor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Kasımpaşa, yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Pas ve pozisyon çalışmalarıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı. Kasımpaşa, bugün yapacağı antrenmanla Rizespor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.