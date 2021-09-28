Paşa geri döndü

Süper Lig'de Trabzonspor'la birlikte tek namağlup takım olan Konyaspor, ligde üst üste 3 yenilgiyle kötü bir gidişatı olan Kasımpaşa'ya konuk oldu. Yeşil-beyazlılar, 2-0 öne geçtiği maçta Paşa'nın geri dönüşüne engel olamadı. Mücadeleye hızlı başlayan İlhan Palut'un öğrencileri, 18'de Bytyqi'nin asistinde Ahmed Hassan'ın golüyle öne geçti. 3 dakika sonrasında Serdar aşırtma bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Yediği gollerin şokunu üzerinden atan ev sahibi ekip, 28'de Eysseric'le gole çok yaklaştı ancak Sehic'e takıldı. Hemen 1 dakika sonrasında Travnik ceza sahasında şık bir vuruşla ağları havalandırdı ve ilk yarının skorunu belirledi: 1-2.

SEHIC'İ GEÇEMEDİLER

İkinci yarıda beraberlik için saldıran Kasımpaşa, geçen hafta Trabzonspor maçında müthiş kurtarışlar yapan kaleci Sehic'i geçemedi. 63'te Umut, kendisine yapılan penaltıyı gole çevirdi ve takımını geri döndürdü. 68'de Yusuf'un ara pasında Abdülkerim araya girdi ve mutlak tehlikeyi önledi. 78'de kornerden topu ağlarla buluşturan Abdülkerim'in golü ofsayta takıldı. 87'de Yusuf sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak maçın yıldızı Sehic, mutlak golü önledi ve müthiş maç 2-2 sona erdi. Kasımpaşa, 3 maç sonra puanla tanışırken, Konya ekibi ise toplamda ve deplasmanda üst üste 3. beraberliği aldı.