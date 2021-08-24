Haberler Kasımpaşa Donk Pasa’ya

Donk Pasa’ya

Galatasaray’ın sözleşmesini uzatmadığı 35 yaşındaki Hollandalı stoper, 2013-14’te Türkiye kariyerine başladığı Kasımpaşa’yla anlaşmaya vardı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 06:50
Donk Pasa’ya
Kasımpaşa, eski futbolcusu Ryan Donk'u transfer etti. Yabancı kontenjanı sebebiyle Galatasaray'ın yollarını ayırdığı 35 yaşındaki Hollandalı stoper, eski kulübünün teklifini geri çevirmedi. Türkiye'ye 2013-14'te Kasımpaşa formasıyla ayak basan, İstanbul'u çok seven ve kariyerini burada sürdürmek isteyen Donk, Paşa'nın önerisini kabul etti. Stoper ve ön libero pozisyonlarında da oynayabilen tecrübeli savunmacı, kariyerinde 501 maça çıkarken, 35 defa ağları sarstı, 38 de asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 34 karşılaşmada 2 gol, 4 asistle oynadı.
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