Kasımpaşa-Giresunspor | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 2. hafta maçında Kasımpaşa ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Kasımpaşa-Giresunspor maçının ilk 11'leri

KASIMPAŞA - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Giresunspor maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ!

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Mortadha, Eysseric, Sadiku, Hajradinovic, Varga, Yusuf Erdoğan, Jorgensen

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Alexis, Emre Taşdemir, Pelupessy, Traore, Flavio, Sergio, Balde, Diabate