Son dakika transfer haberleri: Kasımpaşa Jeffrey Bruma'yı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Lacivert-beyazlılar son olarak Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'da forma giyen Hollandalı stoper Jeffrey Bruma'yı kadrosuna kattı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Hollandalı stoper oyuncusu Jeffrey Bruma, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.