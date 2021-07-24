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Son dakika transfer haberleri | Sakıb Aytaç Kasımpaşa'da

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Kasımpaşa'da transfer hareketliliği devam ediyor. İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezon Denizlispor forması giyen Sakıb Aytaç'ı transfer etti.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 15:34 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 15:37
Son dakika transfer haberleri | Sakıb Aytaç Kasımpaşa'da

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Denizlispor'da forma giyen Sakıb Aytaç'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam Kasımpaşa, Sakıb Aytaç transferini açıkladı. Geçtiğimiz sezonu Denizlispor'da geçiren 29 yaşındaki sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Sağlık kontrollerinden geçen Sakıb Aytaç, kendisini 2 yıllığına lacivert-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

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