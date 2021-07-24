Son dakika transfer haberleri | Sakıb Aytaç Kasımpaşa'da

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Denizlispor'da forma giyen Sakıb Aytaç'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı.



Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam Kasımpaşa, Sakıb Aytaç transferini açıkladı. Geçtiğimiz sezonu Denizlispor'da geçiren 29 yaşındaki sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Sağlık kontrollerinden geçen Sakıb Aytaç, kendisini 2 yıllığına lacivert-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.