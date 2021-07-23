Umut Bozok Kasımpaşa’da

Kasımpaşa, Umut Bozok'u kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Lacivertbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransa'nın Lorient takımından kiralanan 24 yaşındaki forvet oyuncusuyla satın alma opiyonuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kasımpaşa, Umut Bozok'u kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Lacivertbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransa'nın Lorient takımından kiralanan 24 yaşındaki forvet oyuncusuyla satın alma opiyonuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.