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Son dakika spor haberi: teknik direktör ile sözleşme yeniledi

Son dakika haberine göre; , teknik direktör ile nikah tazeledi. ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, genç çalıştırıcının sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı duyuruldu.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 15:27 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 15:42
Son dakika spor haberi: Kasımpaşa teknik direktör Şenol Can ile sözleşme yeniledi

ekiplerinden resmi sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktör 'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. 38 yaşındaki çalıştırıcıyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Şenol Can 2020-2021 sezonunda Kasımpaşa'nın başında 10 karşılaşmaya çıkarken 1.50 puan ortalaması tutturdu. Teknik direktörlük kariyerine 'te başlayan Şenol Can, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'nın başına getirilmişti.

Kasımpaşa'nın resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Şenol Can ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır.

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