Son dakika spor haberi: Kasımpaşa teknik direktör Şenol Can ile sözleşme yeniledi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa resmi sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktör Şenol Can'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. 38 yaşındaki çalıştırıcıyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.



Şenol Can 2020-2021 sezonunda Kasımpaşa'nın başında 10 karşılaşmaya çıkarken 1.50 puan ortalaması tutturdu. Teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te başlayan Şenol Can, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'nın başına getirilmişti.



Kasımpaşa'nın resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Şenol Can ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır.