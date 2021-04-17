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Süper Lig'de Gaziantep'e konuk olacak

'in 35. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 14:17
Kasımpaşa Süper Lig'de Gaziantep'e konuk olacak

, Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

Ligde yaptığı 33 karşılaşmada 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 36 puanla 15. sırada girdi. 5 maçlık galibiyet hasretine lider 'ı 1-0 mağlup ederek son veren Kasımpaşa, son iki haftayı ve beraberlikleriyle kapadı.

Gaziantep ise çıktığı 32 müsabakada 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 50 puan yazdıran Gaziantep, 6. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan 'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan , ve ile kart cezalısı karşılaşmada forma giyemeyecek. Fode Koita ve 'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında 'da yapılan karşılaşmayı Gaziantep 4-0 kazanmıştı.

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