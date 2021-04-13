Ne Kasımpaşa ne Malatya

PAŞA'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
İkinci yarıda da orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçta, Y.Malatya ve Kasımpaşa çerçeveyi bulamadı. Golsüz sona eren maçta lacivert-beyazlıların tek değişiklik yapması dikkat çekti. Paşa'da ayrıca Tarkan, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve G.Antep deplasmanında oynayamayacak. Y.Malatya'nın galibiyet hasreti 13 maça çıkarken, İstanbul ekibi yenilmezlik serisini 3 karşılaşmaya yükseltti.
HER PUAN DEĞERLİ
Malatya hocası İrfan Buz, 1 puanın değerli olduğunu vurguladı. Buz, "Her puanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.