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Düşmeme mücadelesi veren iki takımın mücadelesinden gol çıkmadı. , yenilmezlik serisini 3 maça yükseltirken, Y. 14 haftadır sevinemiyor

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 23:27 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 06:50
Ne Kasımpaşa ne Malatya
Geçtiğimiz hafta 'yle berabere kalan Y.Malatyaspor, galibiyetinin ardından bileği bükülmeyen 'ya konuk oldu. Maça hızlı başlayan ekibinde 15'te kaleci 'un hatalı pasını kapan 'in içeri çevirdiği topa dokunamadı. Ardından topu önünde bulan 'ın vuruşunu Ertuğrul kornere çeldi. İlk yarıda ciddi başka bir pozisyon yaşanmadı.

PAŞA'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
İkinci yarıda da orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçta, Y.Malatya ve Kasımpaşa çerçeveyi bulamadı. Golsüz sona eren maçta lacivert-beyazlıların tek değişiklik yapması dikkat çekti. 'da ayrıca , gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve G.Antep deplasmanında oynayamayacak. Y.Malatya'nın galibiyet hasreti 13 maça çıkarken, ekibi yenilmezlik serisini 3 karşılaşmaya yükseltti.

HER PUAN DEĞERLİ
Malatya hocası , 1 puanın değerli olduğunu vurguladı. Buz, "Her puanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.
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