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- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

'de 34. hafta heyecanı devam ediyor. , sahasında 'u konuk edecek. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadelenin muhtemel 11'leri, kanalı ve saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Tüm detaylar haberimizde...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 13:00
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 34. hafta maçında ile , 'nda kozlarını paylaşacak. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadeleyi hakem yönetecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında 'da yapılan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı.

KASIMPAŞA YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor'u karşı karşıya getirecek mücadele 12 Nisan Salı günü saat 16.00'da başlayacak ve 'den canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYA 12 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Son olarak ile berabere kalarak dikkatleri üzerine çeken Yeni Malatyaspor, ligde 12 maçtır kazanamıyor. Malatya ekibi son galibiyetini 20. haftada 2-1'lik skorla 'a karşı aldı.

AYTAÇ KARA VE JEANVIER YOK
Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan ile sakatlığı bulunan , Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. 'da ise corona virüsü testi pozitif çıkan 4 futbolcu, zorlu maçta takımlarını yalnız bırakacak.

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