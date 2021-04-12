Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 34. hafta maçında Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Malatya'da yapılan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı.

KASIMPAŞA YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor'u karşı karşıya getirecek mücadele 12 Nisan Salı günü saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYA 12 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Son olarak Fenerbahçe ile berabere kalarak dikkatleri üzerine çeken Yeni Malatyaspor, ligde 12 maçtır kazanamıyor. Malatya ekibi son galibiyetini 20. haftada 2-1'lik skorla Hatayspor'a karşı aldı.

AYTAÇ KARA VE JEANVIER YOK

Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara ile sakatlığı bulunan Julian Jeanvier, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Yeni Malatya'da ise corona virüsü testi pozitif çıkan 4 futbolcu, zorlu maçta takımlarını yalnız bırakacak.