Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa Süper Lig'de Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak

'de Helenex 'u ağırlayacak

'de 34. hafta maçında sahasında ile karşı karşıya gelecek. 'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 11:11
Kasımpaşa Süper Lig'de Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak

, 'in 34. haftasında yarın Helenex 'u konuk edecek.

'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

Ligde yaptığı 32 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 35 puanla girdi.

ise çıktığı 31 müsabakada 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. ekibi, 33. hafta sonunda 33 puana sahip.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Malatya'da yapılan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı.

Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan ile sakatlığı bulunan karşılaşmada forma giyemeyecek.

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