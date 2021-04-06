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Paşa’da şok kadro dışı!

’da galibiyetini getiren golü atan , CEO ’le tartışması sonrasında kadro dışı bırakıldı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 20:41 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 06:50
Paşa’da şok kadro dışı!

'da galibiyeti sonrasında flaş gelişmeler yaşandı. Beşiktaş'a attığı golle 3 puan kazandıran , 66. dakikada oyundan alınırken, teknik heyete tepki göstermişti. Yedek kulübesine gitmeden direkt soyunma odasının yolunu tutan 28 yaşındaki orta saha, bitiş düdüğüyle birlikte sahaya gelerek Kasımpaşa CEO'su ile bir tartışma yaşadı. Araya giren Haddadi, Aytaç'ı, 'in yanından uzaklaştırarak olayların büyümesi engelledi.

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