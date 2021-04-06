Kasımpaşa'da Beşiktaş galibiyeti sonrasında flaş gelişmeler yaşandı. Beşiktaş'a attığı golle 3 puan kazandıran Aytaç Kara, 66. dakikada oyundan alınırken, teknik heyete tepki göstermişti. Yedek kulübesine gitmeden direkt soyunma odasının yolunu tutan 28 yaşındaki orta saha, bitiş düdüğüyle birlikte sahaya gelerek Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber ile bir tartışma yaşadı. Araya giren Haddadi, Aytaç'ı, Reçber'in yanından uzaklaştırarak olayların büyümesi engelledi.
Paşa’da şok kadro dışı!
Kasımpaşa’da Beşiktaş galibiyetini getiren golü atan Aytaç Kara, CEO Serkan Reçber’le tartışması sonrasında kadro dışı bırakıldı.
Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 20:41 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 06:50