Paşa’da şok kadro dışı!

Kasımpaşa'da Beşiktaş galibiyeti sonrasında flaş gelişmeler yaşandı. Beşiktaş'a attığı golle 3 puan kazandıran Aytaç Kara, 66. dakikada oyundan alınırken, teknik heyete tepki göstermişti. Yedek kulübesine gitmeden direkt soyunma odasının yolunu tutan 28 yaşındaki orta saha, bitiş düdüğüyle birlikte sahaya gelerek Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber ile bir tartışma yaşadı. Araya giren Haddadi, Aytaç'ı, Reçber'in yanından uzaklaştırarak olayların büyümesi engelledi.