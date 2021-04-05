Son dakika spor haberi: Kasımpaşa - Beşiktaş maçının ardından Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı

Süper Lig'de 32. haftada Beşiktaş'ı sahasında Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 mağlup eden Kasımpaşa'dan flaş bir açıklama geldi



Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı



28 yaşındaki oyuncu müdadelede 66 dakika sahada kalmış ve yerini Bistrovic'e bırakmıştı



Aytaç Kara'nın Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

AYTAÇ KARA NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Aytaç Kara, Kasımpaşa-Beşiktaş maçından sonra Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber ile tartıştı. Soyunma odasına girerken yaşanan tartışmada Aytaç, Serkan Reçber'in üzerine yürüdü. Takım arkadaşı Oussama Haddadi'nin araya girmesi ile tartışmanın kavgaya dönüşmesi engellendi.