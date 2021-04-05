Haberler Kasımpaşa Son dakika spor haberi: Kasımpaşa - Beşiktaş maçının ardından Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı

Son dakika spor haberi: - maçının ardından Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı

Son dakika spor haberi: 'in 32. haftasında ile karşı karşıya gelmişti. Zorlu mücadele Aytaç Kara'nın attığı golle 1-0 sona ermişti. Kasımpaşa yaptığı açıklamada Aytaç Kara'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 14:07 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 14:33
Son dakika spor haberi: Kasımpaşa - Beşiktaş maçının ardından Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı

Süper Lig'de 32. haftada 'ı sahasında Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 mağlup eden 'dan flaş bir açıklama geldi

Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı

28 yaşındaki oyuncu müdadelede 66 dakika sahada kalmış ve yerini Bistrovic'e bırakmıştı

Aytaç Kara'nın Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

AYTAÇ KARA NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Aytaç Kara, Kasımpaşa-Beşiktaş maçından sonra Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber ile tartıştı. Soyunma odasına girerken yaşanan tartışmada Aytaç, Serkan Reçber'in üzerine yürüdü. Takım arkadaşı Oussama Haddadi'nin araya girmesi ile tartışmanın kavgaya dönüşmesi engellendi.

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