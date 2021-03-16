Haberler Kasımpaşa İsveç Teknik Direktörü Kasımpaşalı Thelin'i takip ediyor!

İsveç Teknik Direktörü Kasımpaşalı Thelin'i takip ediyor!

Zlatan Ibrahimovic'in yeniden döndüğü 'nda, teknik direktör Janne Anderson, Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Thelin ile ilgili konuştu.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 17:53
İsveç Teknik Direktörü Kasımpaşalı Thelin'i takip ediyor!

Teknik Direktörü Janne , başkent 'deki 'da düzenlediği dijital basın toplantısında, 25 Mart'ta , 28 Mart'ta ise deplasmanda ile oynanacak maçların 26 kişilik aday kadrosunu duyurdu.

'nda mücadele edecek İsveç Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna Thelin çağrılmadı.

Andersson yaptığı açıklamada Thelin'in 'daki maçlarını bir ekiple takip ettiklerini ifade ederek "Kısa bir dönemde İstanbul'da Thelin 6 gol attı. Bu ciddi bir rakam. Her maçta da oynamasını olumlu buluyorum. Kendisini yakından takip ediyoruz ve önümüzdeki dönemlerde faydalanmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kadroda, 'nin kalecisi yer aldı.

SON DAKİKA