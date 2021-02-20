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-: 3-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de 26. hafta heyecanı sürüyor. Günün ilk karşılaşmasında sahasında 'ü konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele gülen taraf ev sahibi ekip Kasımpaşa oldu. İşte detaylar...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 15:31 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 15:34
Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: 3-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de heyecan 26. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın açılış karşılaşmasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada gülen taraf 3-2'lik skorla Kasımpaşa oldu.

Ev sahibi ekibin golleri ve Yusuf Erdogan'dan (2) gelirken, konuk ekibin golleri ve 'dan geldi.

Bu skorla Kasımpaşa 2 haftalık mağlubiyet serisine son vererek 4 hafta sonra kazandı ve puanını 29'a yükseltti. Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı.

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