Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: 3-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de heyecan 26. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada gülen taraf 3-2'lik skorla Kasımpaşa oldu.

Ev sahibi ekibin golleri Isaac Kiese Thelin ve Yusuf Erdogan'dan (2) gelirken, konuk ekibin golleri Enzo Roco ve Lucas Castro'dan geldi.

Bu skorla Kasımpaşa 2 haftalık mağlubiyet serisine son vererek 4 hafta sonra kazandı ve puanını 29'a yükseltti. Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı.