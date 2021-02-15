Yusuf Erdoğan'dan itiraf!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan, ünlü dövme sanatçısı Tümay Yaşar'a aslan dövmesi yaptırdı. Dövme yapılırken Galatasaray'a gerçekleşmeyen transferine de değinen yıldız futbolcu samimi itiraflarda bulundu.

Transferine ilişkin konuşan Erdoğan, "Bitmiş gibi bir durum vardı ortada. Neler oldu, neler yaşandı, herkes zamanla doğruyu, yanlışı anlayacaktır. Askerde de böyle bir muhabbetim olmuştu. Anlaşmaya vardık, daha sonra olumsuz şeyler oldu. Fatih hocanın olumsuz raporu mu oldu, bilmiyorum, nasip olmadı artık. Fotoğraf mevzusu falan çıktı benim. Çok abartılacak, medyada abartıldığı kadar kötü bir durum yaşadığımı düşünmüyorum. Arkadaşımın benimle askerlik yapması ve kendi için anı biriktirmesi nedeniyle şanssızlık mı diyelim artık" ifadelerini kullandı.