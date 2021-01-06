Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa hocasını arıyor

hocasını arıyor

, teknik direktörlük görevi için 'nden Pakhtakor takımını çalıştıran ve ligi şampiyon olarak tamamlayan Gürcü teknik adam 'yi düşünüyor.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 22:02 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
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