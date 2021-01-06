Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Özbekistan Süper Ligi'nden Pakhtakor takımını çalıştıran ve ligi şampiyon olarak tamamlayan Gürcü teknik adam Şota Arveladze'yi düşünüyor. Son olarak Fenerbahçe'ye yenilen İstanbul ekibi, Fuat Çapa'yla yolları ayırmayı düşünürken, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen ve F.Bahçe maçını özel locada izleyen Şota'yla, bir araya geldi. Tarafların imza aşamasına geldiği öğrenildi.

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