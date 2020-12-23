Kasımpaşa'da Fuat Çapa sevinci!

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Kasımpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü maçında ev sahibi ekipte Teknik Direktör Fuat Çapa sahadaki yerini aldı.
Corona virüse yakalanan ve 10 günlük karantina sürecini tamamlayarak testi negatif sonuçlanan deneyimli teknik direktör, Gaziantep Futbol Kulübü maçında kulübedeki yerine geçti.
Süper Lig'in 12. haftasında oynadıkları Denizlispor maçından sonra korona virüse yakalandığı açıklanan Fuat Çapa, ligde 13. haftada oynanan Yeni Malatyaspor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor müsabakalarında takımının başında olamamıştı.