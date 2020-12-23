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'da sevinci!

Corona virüsüne yakalanan ve karantina sürecini tamamlayan Teknik Direktörü , mücadelesinde takımının başında yer aldı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 20:09
Kasımpaşa'da Fuat Çapa sevinci!

'in 14. haftasında oynanan - maçında ev sahibi ekipte Teknik Direktör sahadaki yerini aldı.

Corona virüse yakalanan ve 10 günlük karantina sürecini tamamlayarak testi negatif sonuçlanan deneyimli teknik direktör, Futbol Kulübü maçında kulübedeki yerine geçti.

Süper Lig'in 12. haftasında oynadıkları Denizlispor maçından sonra korona virüse yakalandığı açıklanan Fuat Çapa, ligde 13. haftada oynanan ve 'nda Muğlaspor müsabakalarında takımının başında olamamıştı.

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