HaberlerKasımpaşaSon dakika: Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa'nın corona virüsü test sonucu pozitif çıktı!
Son dakika: Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa'nın corona virüsü test sonucu pozitif çıktı!
Süper Lig'de son dakika corona virüsü haberi... Kasımpaşa, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teknik direktör Fuat Çapa'nın corona virüsü (koronavirüs) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Kasımpaşa HaberleriGiriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 17:26Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 17:39
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da corona virüsü (koronavirüs) şoku... Mavi beyazlılar yaptığı açıklamada teknik direktör Fuat Çapa'nın test sonucunun pozitif çıktığnı duyurdu.