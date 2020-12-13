Haberler Kasımpaşa Son dakika: Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa'nın corona virüsü test sonucu pozitif çıktı!

Son dakika: teknik direktörü 'nın corona virüsü test sonucu pozitif çıktı!

Süper Lig'de son dakika corona virüsü haberi... , resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teknik direktör 'nın corona virüsü (koronavirüs) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 17:26 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 17:39
Son dakika: Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa'nın corona virüsü test sonucu pozitif çıktı!

Süper Lig ekiplerinden 'da corona virüsü (koronavirüs) şoku... Mavi beyazlılar yaptığı açıklamada teknik direktör 'nın test sonucunun pozitif çıktığnı duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde;

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