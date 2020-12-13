Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa'da Fuat Çapa’nın koronavirüs testi pozitif çıktı

'da ’nın koronavirüs testi pozitif çıktı

ekiplerinden , teknik direktörü ’nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 17:32
Kasımpaşa'da Fuat Çapa’nın koronavirüs testi pozitif çıktı

'in 12'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup eden 'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Lacivert-beyazlı ekipte, 'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin olarak uyguladığımız Covid-19 PCR testleri neticesinde teknik direktörümüz Fuat Çapa'da pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Çapa'nın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır. Teknik direktörümüz Fuat Çapa'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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