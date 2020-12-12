Düello Paşa'nın

Süper Lig'in 12. haftası açılışında Kasımpaşa, Denizlispor'u konuk etti. 36'da Kasımpaşa öne geçti. Yusuf'un ortasına Koita topuğuyla şık dokundu: 1-0. 39'da Bergdich'in serbest vuruşunda Sagal indirdi Recep kontrol edip kaleciyi çalımladı ve ağları sarstı: 1-1. 42'de Varga'nın ortasına Koita iyi yükseldi, yere çarpan top ağlara gitti: 2-1.

HOROZ ÇÖKÜŞTE

Kasımpaşa ikinci yarıya da hızlı başladı. 51'de Yusuf'un ceza sahası dışından çektiği şutunu Cenk sektirdi, Varga tamamladı: 3-1. 90+1'de top Tirpan'ın eline çarptı penaltı oldu, 90+2'de Rodallega golü attı: 3-2. Ev sahibi bu galibiyetle puanını 18'e yükseltti. Son 6 maçta 5 yenilgi, 1 beraberlik alan Horoz kötü gidişi sürdürdü. Denizli 6 puanla 20. sıraya çakıldı.