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Düello Paşa'nın

36’da topukla perdeyi açtı: 1-0. 39’da Recep eşitliği sağladı: 1-1. 42’de Koita bir kez daha sahne aldı: . 51’de farkı artırdı: . 90+2’de Rodallega penaltıdan attı: .

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 01:34 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Düello Paşa'nın

'in 12. haftası açılışında , Denizlispor'u konuk etti. 36'da Kasımpaşa öne geçti. Yusuf'un ortasına topuğuyla şık dokundu: 1-0. 39'da Bergdich'in serbest vuruşunda Sagal indirdi Recep kontrol edip kaleciyi çalımladı ve ağları sarstı: 1-1. 42'de 'nın ortasına Koita iyi yükseldi, yere çarpan top ağlara gitti: .

HOROZ ÇÖKÜŞTE
Kasımpaşa ikinci yarıya da hızlı başladı. 51'de Yusuf'un ceza sahası dışından çektiği şutunu Cenk sektirdi, Varga tamamladı: . 90+1'de top Tirpan'ın eline çarptı penaltı oldu, 90+2'de Rodallega golü attı: . Ev sahibi bu galibiyetle puanını 18'e yükseltti. Son 6 maçta 5 yenilgi, 1 beraberlik alan Horoz kötü gidişi sürdürdü. 6 puanla 20. sıraya çakıldı.

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