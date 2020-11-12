Haberler Kasımpaşa İrfan Buz Kasımpaşa yolunda!

yolunda!

ile yollarını ayırmasının ardından arayışına devam eden 'nın, deneyimli çalıştırıcı ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 11:29 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 11:37
İrfan Buz Kasımpaşa yolunda!

arayışlarını sürdüren , deneyimli çalıştırıcı ile görüşüyor. Tarafların anlaşma sağlaması halinde Buz, Paşa'nın yeni teknik direktörü olacak.

Teknik Direktör ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da teknik adam arayışları devam ediyor. İHA'nın haberine göre, lacivert-beyazlı takım, Teknik Direktör İrfan Buz ile görüşme halinde. Kasımpaşa Üst Yöneticisi Serkan Reçber ile görüşen Buz'un görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde sezon sonuna kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

53 yaşındaki teknik adam, daha önce , , ve gibi kulüplerde görev yapmıştı.

BİZE ULAŞIN