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Paşa'ya 'Sam' şoku!

, karşısında öne geçtiği maçta Sidney Sam’i durduramadı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 23:42 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 06:50
Paşa'ya 'Sam' şoku!

'de 8. hafta maçında , ağırladığı Fraport TAV ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktörü olmayan iki ekibin mücadelesinde 8'de Koita ile öne geçen ev sahibi, ilk yarıyı önde geçti: 1-0. 65'te Hodzic, topu kafasıyla kalecinin üzerinden aşırarak ağlarla buluşturdu: . 72'de 'in serbest vuruşunda Veysel, durumu 2-1 yaptı. 90+2'de ağları bulan Sam, takımına 1 puanı getirdi. Paşa 12, ise 9 puana yükseldi.

'MÜCADELEMİZ İYİYDİ'
Antalyaspor Teknik Sorumlusu Sedat Karabük, Kasımpaşa karşısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi. Karabük, "İyi bir proje içindeyiz. Genç ve deneyimli oyuncu karmasıyla iyi mücadele ettiğimiz için takımımı kutluyorum" dedi.

'BERABERLİĞE ÜZÜLDÜK'
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Erkan Çoker, beraberliğe üzgün olduklarını ifade etti. Çoker, "Kazanmak istiyorduk. Son bölümde yorulan oyuncularımız oldu ve oyunu önde tutamadık. Berabere bitirdiğimiz için üzgünüz" ifadesini kullandı.

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