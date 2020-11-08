Paşa'ya 'Sam' şoku!

Süper Lig'de 8. hafta maçında Kasımpaşa, ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktörü olmayan iki ekibin mücadelesinde 8'de Koita ile öne geçen ev sahibi, ilk yarıyı önde geçti: 1-0. 65'te Hodzic, topu kafasıyla kalecinin üzerinden aşırarak ağlarla buluşturdu: 2-0. 72'de Nuri Şahin'in serbest vuruşunda Veysel, durumu 2-1 yaptı. 90+2'de ağları bulan Sam, takımına 1 puanı getirdi. Paşa 12, Antalya ise 9 puana yükseldi.

'MÜCADELEMİZ İYİYDİ'

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Sedat Karabük, Kasımpaşa karşısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi. Karabük, "İyi bir proje içindeyiz. Genç ve deneyimli oyuncu karmasıyla iyi mücadele ettiğimiz için takımımı kutluyorum" dedi.

'BERABERLİĞE ÜZÜLDÜK'

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Erkan Çoker, beraberliğe üzgün olduklarını ifade etti. Çoker, "Kazanmak istiyorduk. Son bölümde yorulan oyuncularımız oldu ve oyunu önde tutamadık. Berabere bitirdiğimiz için üzgünüz" ifadesini kullandı.