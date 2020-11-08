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teknik direktörlük görevi için 'ü gündemine aldı

'la yollarını ayıran , teknik direktörlük görevi için sürpriz ismi gündemine aldı. Lacivert-beyazlıların, 3. Lig'de Karşıyaka ile başarılı bir grafik çizen 56 yaşındaki 'le ilgilendiği öğrenildi.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 14:10
Kasımpaşa teknik direktörlük görevi için Soner Tolungüç'ü gündemine aldı

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Karşıyaka'yı zirveye taşıyan 'ün adı ekibi 'yla anılıyor. Süper Lig'de geçen haftaya kadar 7 maçta 11 puan toplamasına rağmen teknik direktör 'la yollarını sürpriz bir şekilde ayıran temsilcisinin takımı disiplinli ve idealist bir yerli veya yabancı teknik direktöre emanet etmek istediği, Karşıyaka'ya geçen sezondan bu yana büyük bir başarı ivmesi kazandıran Tolungüç'ü de adaylar arasına aldığı öğrenildi.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Süper Lig'de uzun yıllar ve da dahil birçok kulüpte forma giyip futbolu Karşıyaka'da bırakan 56 yaşındaki Tolungüç, 'da teknik direktörlük, Süper Lig'de 'nde antrenörlük yaptı. İlk kez 2016'da 1'inci Lig'de geldiği Karşıyaka'da ikinci dönemini geçiren Tolungüç, geçen sezon 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynattığı transfer yasaklısı yeşil-kırmızılıları bu sezon da grupta zirveye taşıdı. Sezon başında yönetimle ilk görüşmede anlaşamayıp ardından yuvada kalan Tolungüç'ün Karşıyaka ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

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