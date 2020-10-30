Mehmet Altıparmak: Hedefim milli takım

Galatasaray galibiyetiyle ilk 6 haftanın flaş sonuçlarından birine imza atan Kasımpaşa'da söz hocanın... Fotomaç'a konuşan İstanbul ekibinin teknik direktörü Mehmet Altıparmak, birçok konuya değinirken, önemli açıklamalarda bulundu. İşte tecrübeli hocanın öne çıkan sözleri: "1. Lig'de son 3 senede 3 şampiyonluk yaşadım. Ancak Galatasaray maçını kazandığımda konuşulduğu kadar konuşulmadım. Ülkemizde ne yazık ki başarılı insanlar için ya tesadüfen ya da birileri vasıtasıyla bir yerlere gelmiştir deniliyor. Bu 3 sene üst üste yapıldığı zaman bunun tesadüf olmadığını artık herkes görmüş olmalı."



GÖZÜ TRABZON'DA!

"BİZ bir oyun sistemi geliştirmek istiyoruz. Kaybetsek dahi bu şekilde oynamaya gayret gösteriyoruz. Bu hafta karşılaşacağımız Trabzonspor'a karşı oynayacağımız futbolla izleyenlerin keyif alacağı, futbolun güzelliklerini sahaya yansıtacağımız bir maç olacağını düşünüyorum. Her zamanki gibi iyi mücadele eden, üreten ve futbolseverlere keyif veren bir Kasımpaşa sahada olacak."



HEMEN KABUL ETTİM

"Türkiye'de 3 büyük takımda oynadığınız zaman 1-0 önde başlıyorsunuz. Hal böyle olunca futbolu bırakınca daha üst taraflardan hoca olarak başlıyorsunuz. Ben en altta başlayarak, tırnaklarımla kazıyarak bugünlere geldim. Süper Lig'de daha erken hoca olabilirdim. Kasımpaşa'dan teklif geldiğinde düşünmeden kabul ettim. Çok hak ettiğim, daha önce buralarda olmam gereken lige Kasımpaşa sayesinde geldim. Kabul etmemin ilk sebebi uzun süredir futbolun içerisinde olan CEO'muz Serkan Reçber ile çalışacak olmamdı. Futbolu bilen birisi ile çalışmak benim ve ekibim için oldukça önemli. Bugün sahip olduğum her şeyi futbola borçluyum. Kısa hedeflerimden biri olan Süper Lig'e hoca oldum. Orta vade hedefim de Süper Lig'de kalıcı olmak. Uzun vadede ise Avrupa'ya gitmek ve A Milli Takım'ı çalıştırmak istiyorum."

HEDEFİM MİLLİ TAKIM

"Kısa hedeflerimden biri olan Süper Lig'e hoca oldum. Orta vade hedefim bu ligde kalıcı olmak. Uzun vadede ise Avrupa'ya gitmek ve A Milli Takım'ı çalıştırmak istiyorum"

EMRE VE EFECAN'IN MİMARLARI BENİM

Profesyonel liglerin hepsinde çalıştığını da söyleyen Altıparmak, "Süper Lig'de kulüplerin gelirleri çok fazla olunca makas açılıyor. Alt liglerde de iyi yabancı oyuncuyu getirebiliyorsan o farkı yaratıyorsun. Efecan Karaca ile Kartalspor'da çalışmasaydım ya da Emre Akbaba'yı Kahramanmaraş Belediyespor'da bulup Alanyaspor'a almasaydım bugün kimse bu futbolcuları konuşmayacaktı. Efecan ile Emre'nin mimarları benim desem yanlış olmaz. Şimdi bu oyuncularımı gururla izliyorum" dedi

OYUNCULARIMDAN VAZGEÇMEM

Mehmet Altıparmak, forvet pozisyonunun oyun sistemleri için çok önemli olduğunu kaydedip, "Gohou, ne olduysa kendisinin takımda istenmediğini düşündü. Bu da performansını etkiledi. Hal böyle olunca kadro dışı kaldı. Benim için vazgeçilmez oyuncu yok fakat hiçbir oyuncumdan da vazgeçmem."



FUTBOLUN KURTULUŞU GENÇ OYUNCULAR

Türkiye'de en çok oyuncu yetiştiren hocalardan biri olduğuna vurgu yapan Mehmet Altıparmak, şunları söyledi: "Çalıştığım kulüplerde altyapı hocalarımla koordineli çalıştım. A takım ne yapıyorsa en alt kategorideki takımda aynısını yapmalı ki, futbolcu yukarıya geldiğinde paniklemesin. Bu sistem sayesinde sanırım. Bir de emek verip o emeğin karşılığını izlemenin keyfi yok mu, kelimelerle anlatılmaz. Bunu Kasımpaşa kulübünde de devam ettirmek istiyorum. Şu an bizimle birlikte antrenmanlara çıkan altyapıdan 4 oyuncumuz var. İleride de A takıma çıkabilecek oyuncular var. Türk futbolunun kurtuluşunun genç oyuncular olduğuna inanıyorum."

YUSUF VE AYTAÇ FORMAYI HAK EDİYOR

Altıparmak, A Milli Takım'a futbolcu seçimi için de şu ifadeleri kullandı: "Bir futbolcunun Milli Takım'da olması için büyük takımda oynamasına gerek yok. O an hangi futbolcu iyiyse seçilmeli ve forma giymelidir. Kasımpaşa'da Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan oldukça iyi performans sergiliyor. Bu oyuncular da görülmeli ve aday kadroya davet edilmelidir. Bazen Mickael Tırpan'ı yabancı zannediyorlar. Belçika doğumlu Türk olduğunu bilmiyorlar. Milli Takım'a alınabilecek oyuncularımdan bir diğeri de Mickael'dir."