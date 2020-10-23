Kasımpaşa - Göztepe | CANLI

Kasımpaşa ve Göztepe, Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Her iki takım da kazanarak yoluna 3 puanla devam etmeyi amaçlıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Hadadi, Tarkan, Sadiku, Tirpan, Hajradinovic, Aytaç, Hodzic, Koita, Yusuf Erdoğan
Göztepe: İrfan Can, Marko, Yalçın, Atınç, Berkan, Gassama, Massoro, Guilherme, Soner, Halil, Ideye.
KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Saat 20.00'de başlayan karşılaşma beIN Sports HD1'den naklen ekranlara geliyor.