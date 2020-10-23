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'in 6. haftasının açılış maçında ekibi , evinde ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin fotomac.com.tr'de...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 09:43 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 19:59
Kasımpaşa - Göztepe | CANLI

ve , 'in 6. haftasında Kasımpaşa Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Her iki takım da kazanarak yoluna 3 puanla devam etmeyi amaçlıyor. Zorlu karşılaşmanın fotomac.com.tr'de...



İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Hadadi, , Sadiku, Tirpan, Hajradinovic, Aytaç, Hodzic, Koita, Yusuf Erdoğan

Göztepe: İrfan Can, Marko, Yalçın, Atınç, Berkan, Gassama, Massoro, Guilherme, Soner, Halil, Ideye.

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Saat 20.00'de başlayan karşılaşma beIN Sports HD1'den naklen ekranlara geliyor.

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