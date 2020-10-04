Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa kadrosuna Armin Hodzic'i kattı!

kadrosuna 'i kattı!

takımlarından , transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala, ekibi Fehervar'da forma giyen 25 yaşındaki santrafor 'i kadrosuna kattı. | Son dakika Süper Lig haberleri

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 13:55
Kasımpaşa kadrosuna Armin Hodzic'i kattı!

ekiplerinden , takımı Fehervar'ın 25 yaşındaki golcüsü 'i renklerine bağladı.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Macaristan ligi ekiplerinden MOL Fehervar takımının 25 yaşındaki Bosnalı santrafor oyuncusu Armin Hodzic, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

BİZE ULAŞIN