Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı transfer etti

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ekiplerinden , Kosovalı futbolcu 'ı kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada, "Florent Hadergjonaj kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 16:58 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 17:34
Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı transfer etti

Kulübü, Kosovalı futbolcu ettiğini açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada,"Geçtiğimiz sezon devre arasında takımımıza bedelsiz olarak transfer olan ligi takımlarından Huddersfield'ın oyuncusu Florent Hadergjonaj, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'mizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

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