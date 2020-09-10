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10 Eylül 2020, Perşembe
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Paşa’da

Ahmet Oğuz Paşa’da

hareketli kulüplerinden , son olarak G.Birliği forması giyen ve yollarını ayıran ile anlaştı.

hareketli kulüplerinden , son olarak G.Birliği forması giyen ve yollarını ayıran ile anlaştı. 27 yaşındaki sağ bek, geçen sezon 19 maçta forma giydi. Tecrübeli savunmacı, stoperde de görev alabiliyor.
  1. 10.9.2020
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