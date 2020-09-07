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07 Eylül 2020, Pazartesi
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’ya gurbetçi kaleci

Kasımpaşa’ya gurbetçi kaleci

, 'nın 2. takımından kaleci 'la anlaştı.

, 'nın 2. takımından kaleci 'la anlaştı. 19 yaşındaki genç file bekçisi, bugün resmi sözleşme imzalayacak. 1.94 boyundaki gurbetçi eldiven, geçen sezon oynadığı 22 maçta 15 gol yedi, 11 maçta da kalesini gole kapadı.
  1. 7.9.2020
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