Kevin Varga Kasımpaşa’da - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa’ya Macar sol açık

’da

Kevin Varga Kasımpaşa’da

Süper Lig ekiplerinden Kasımapaşa, son olarak Macaristan'ın Debrecen takımında forma giyen 'yı etti.

, Macar futbolcu 'yı kadrosuna dahil etti. Macaristan'ın Debrecen takımından edilen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 3+1 yıllık resmi sözleşme imzalandı.

Genç sol açık, devam Macaristan liginde bu sezon 5 maçta oynadı. Geçtiğimiz sezon ise forma giydiği 36 karşılaşmada 6 gol, 15 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

  1. 3.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kevin Varga Kasımpaşa’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA