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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Altıparmak ’da

Altıparmak Kasımpaşa’da

'nın 'dan boşalan teknik direktörlük görevi için ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

'nın 'dan boşalan teknik direktörlük görevi için ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Lacivert- beyazlıların Hatayspor ile 'e yükseldikten sonra yollarını ayıran Altıparmak'la en kısa sürede resmi imzayı atacağı bildirildi.
  1. 10.8.2020
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