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30 Haziran 2020, Salı
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Paşa tam gaz

Paşa tam gaz

yönetiminde şaha kalkan lacivert-beyazlılar, Başkent deplasmanında Koita ve Ndongala’nın golleriyle zafere ulaştı. temsilcisi pandemi dönüşünde 3’te 3 yaptı.

Süper Lig'de 29'uncu haftanın kapanış maçında , deplasmanda karşılaştığı 'ni 2-0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü. Lacivert-beyazlı ekip, ilk golü henüz maçın başında buldu. 17'inci dakikada Mame Thiam'ın pasını ağlara gönderen Fode Koita takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Tam maç bitecek derken 90+4'te Ndongala, 'ın pasında skoru belirledi: 0-2.

SON 7 MAÇIN 6'SINI KAZANDILAR
Pandemi nedeniyle lige verilen aradan sonra ve 'yi mağlup eden Kasımpaşa, Gençlerbirliği engelini de kayıpsız aşarak haziran ayınını 3'te 3 yaparak tamamladı. ile adeta şaha kalkan ekibi, usta hoca yönetiminde çıktığı son 7 maçın 6'sını kazandı ve 5'te 5 yaptı. Takımı 16 puanla 17. sırada devralan Çapa, Paşa'yı 32 puanla 11'inci sıraya taşıdı. Ev sahibi Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı.

GELECEK YIL HEDEF İLK 6
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "36- 37 puanlı takımlar ligde kalacak. Bitime 5 maç var. Bunların 3'ü ligin ilk beşindeki takımlar. Gelecek sezon hedef ilk 6. Bundan sonra oynanacak maçlar da bunun için bir test" dedi.

  1. 30.6.2020
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