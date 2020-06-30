Paşa tam gaz
Fuat Çapa yönetiminde şaha kalkan lacivert-beyazlılar, Başkent deplasmanında Koita ve Ndongala’nın golleriyle zafere ulaştı. İstanbul temsilcisi pandemi dönüşünde 3’te 3 yaptı.
Süper Lig'de 29'uncu haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü. Lacivert-beyazlı ekip, ilk golü henüz maçın başında buldu. 17'inci dakikada Mame Thiam'ın pasını ağlara gönderen Fode Koita takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Tam maç bitecek derken 90+4'te Ndongala, Tarkan'ın pasında skoru belirledi: 0-2.
SON 7 MAÇIN 6'SINI KAZANDILAR
Pandemi nedeniyle lige verilen aradan sonra Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'yi mağlup eden Kasımpaşa, Gençlerbirliği engelini de kayıpsız aşarak haziran ayınını 3'te 3 yaparak tamamladı. Teknik direktör Fuat Çapa ile adeta şaha kalkan İstanbul ekibi, usta hoca yönetiminde çıktığı son 7 maçın 6'sını kazandı ve 5'te 5 yaptı. Takımı 16 puanla 17. sırada devralan Çapa, Paşa'yı 32 puanla 11'inci sıraya taşıdı. Ev sahibi Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı.
GELECEK YIL HEDEF İLK 6
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "36- 37 puanlı takımlar ligde kalacak. Bitime 5 maç var. Bunların 3'ü ligin ilk beşindeki takımlar. Gelecek sezon hedef ilk 6. Bundan sonra oynanacak maçlar da bunun için bir test" dedi.
- 30.6.2020
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Yorum
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