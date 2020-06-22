Kasımpaşa kadroyu korudu
Fuat Çapa, kazanılan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi.
Fuat Çapa, kazanılan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi. Kaleyi Ramazan Köse'ye emanet eden tecrübeli hoca, savunma hattında tercihini yine Hadergjonaj, Sarlija, Meriah ve Haddadi dörtlüsünden oluşturdu.
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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