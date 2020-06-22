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22 Haziran 2020, Pazartesi
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kadroyu korudu

Kasımpaşa kadroyu korudu

 Çapa, kazanılan maçının 11'inde değişikliğe gitmedi.

Çapa, kazanılan maçının 11'inde değişikliğe gitmedi. Kaleyi Ramazan Köse'ye emanet eden tecrübeli hoca, savunma hattında tercihini yine Hadergjonaj, Sarlija, Meriah ve Haddadi dörtlüsünden oluşturdu.

  1. 22.6.2020
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