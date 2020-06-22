Fuat Çapa: Çok anlamlı bir 3 puan
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, maçtan sonra kısa ve net konuştu.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, maçtan sonra kısa ve net konuştu. Tecrübeli hoca, "İlk yarı istediğimiz gibi geçmedi. İkinci devre sahada ne yapmayı bilen bir Kasımpaşa vardı. Rakibimizin orta sahada üstünlüğü vardı sonra bu üstünlük bize geçti. Çok anlamlı bir 3 puan oldu bizim için" açıklamasında bulundu.
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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