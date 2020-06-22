Fuat Çapa: Çok anlamlı bir 3 puan - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Fuat Çapa: Çok anlamlı bir 3 puan

: Çok anlamlı bir 3 puan

Fuat Çapa: Çok anlamlı bir 3 puan

Çapa, maçtan sonra kısa ve net konuştu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü , maçtan sonra kısa ve net konuştu. Tecrübeli hoca, "İlk yarı istediğimiz gibi geçmedi. İkinci devre sahada ne yapmayı bilen bir Kasımpaşa vardı. Rakibimizin orta sahada üstünlüğü vardı sonra bu üstünlük bize geçti. Çok anlamlı bir 3 puan oldu bizim için" açıklamasında bulundu.

  1. 22.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fuat Çapa: Çok anlamlı bir 3 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA