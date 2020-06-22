Fuat Çapa: Çok anlamlı bir 3 puan

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, maçtan sonra kısa ve net konuştu. Tecrübeli hoca, "İlk yarı istediğimiz gibi geçmedi. İkinci devre sahada ne yapmayı bilen bir Kasımpaşa vardı. Rakibimizin orta sahada üstünlüğü vardı sonra bu üstünlük bize geçti. Çok anlamlı bir 3 puan oldu bizim için" açıklamasında bulundu.