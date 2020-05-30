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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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’da test sevinci

Kasımpaşa’da test sevinci

Daha önce 2 futbolcusunda koronavirüs çıkan 'da, önceki gün yapılan 4. testler temiz çıktı.

Daha önce 2 futbolcusunda koronavirüs çıkan 'da, önceki gün yapılan 4. testler temiz çıktı. Lacivert- beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Her hafta rutin uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 28 Mayıs Perşembe günü yapılan 4. testleri neticesinde tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir" denildi.
  1. 30.5.2020
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