Mental süreç zaman alacak

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, corona virüsü arasında futbolcuların mental anlamda birtakım problemlerinin çözülmesinin zaman alacağını söyledi. Başarılı hoca, "Futbolcuları fiziksel olarak bir noktaya getirebilirsiniz. Önemli olan bu süreçte oyuncuları mental anlamda belirli bir seviyeye getirebilmek. Bu, daha fazla zaman alacak" dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, corona virüsü arasında futbolcuların mental anlamda birtakım problemlerinin çözülmesinin zaman alacağını söyledi. Başarılı hoca, "Futbolcuları fiziksel olarak bir noktaya getirebilirsiniz. Önemli olan bu süreçte oyuncuları mental anlamda belirli bir seviyeye getirebilmek. Bu, daha fazla zaman alacak" dedi.