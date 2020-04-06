Kasımpaşa Kulübü AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Kasımpaşa Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, Milli Mücadele döneminde milletimizin sesini dünyaya duyurarak başladığı yolculuğunda, bugün 100. yılını tamamlayan Anadolu Ajansını kutlarız." ifadeleri kullanıldı.
- 06.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kasımpaşa Kulübü AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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