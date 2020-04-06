Kasımpaşa Kulübü AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
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AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kasımpaşa Kulübü AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı

, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "'ün talimatıyla, döneminde milletimizin sesini dünyaya duyurarak başladığı yolculuğunda, bugün 100. yılını tamamlayan kutlarız." ifadeleri kullanıldı.



  1. 06.04.2020
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