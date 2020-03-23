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23 Mart 2020, Pazartesi
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Virüse karşı savaşacağız

Virüse karşı savaşacağız

'nın Fransız forveti , koronavirüsün yayılmasını önleme adına, "Evde kal" çağrısında bulundu.

'nın Fransız forveti , koronavirüsün yayılmasını önleme adına, "Evde kal" çağrısında bulundu. Koita, "Bu zor dönemde herkese evinde kalmasını ve güvende olmasını tavsiye ediyorum. Bu virüse karşı hep birlikte savaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

  1. 23.3.2020
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